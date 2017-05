De primero, ¿arroz con clavo?

El incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo. Cuatro chicas acudieron a un conocido restaurante logroñés para comer y cuál fue su sorpresa cuando, en el risotto que una de ellas pidió de primer plato, se encontraron un clavo oxidado de unos 3 centímetros. Así al menos lo asegura en su cuenta de Facebook.

Según este relato, las chicas pidieron que saliera el encargado para transmitirle la queja y pedir otro plato. Tras finalizar la comida, pidieron la cuenta, esperando no tener que pagar uno de los menús, ya que así se lo habría asegurado una camarera. También pidieron la hoja de reclamaciones, pero, según explican, les dijeron que no tenían porque no están obligados a ello.

Las clientas decidieron llamar a la Policía Local. Cuando llegaron, el encargado les facilitó una hoja de reclamaciones de otro establecimiento y les cobró los cuatro menús. Para denunciar la situación vivida, han decidido publicar las fotografías en Facebook y han presentado una reclamación en la administración correspondiente.

LA VERSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Rioja2 se ha puesto en contacto con el dueño del establecimiento, que lamenta profundamente lo ocurrido. Reconoce que las clientas denunciaron la aparición del clavo, pero cree "improbable" que haya podido salir de su cocina. En cualquier caso, se siente "indefenso" por el "ataque brutal" que supone para un local recibir estas quejas "gratuitas" en las redes sociales. "No entiendo que sea tan fácil herir la reputación de una persona".

Además, se muestra sorprendido porque no presentaran queja hasta el momento de pedir la cuenta. "Si a mí me pasa eso, me levanto y me voy, no espero hasta el final", asegura el dueño, quien ya ha puesto el tema en manos de su abogado.