Cambia, en contra de los animales en el recinto ferial tras la muerte de un poni

Ante la próxima celebración de las Fiestas de San Bernabé, Cambia Logroño preguntará, en el próximo pleno, si el Ayuntamiento "volverá a dar permiso para instalarse en el recinto ferial" a las atracciones de ponis tras la muerte, en las pasadas fiestas de San Mateo, de un poni.

En rueda de prensa, el concejal de Cambia Logroño Jose Manuel Zúñiga ha recordado que el 23 de septiembre de 2016, a las 20:00 horas, un poni que formaba parte de un carrusel en el recinto ferial cayó exhausto y, tras ser levantado por los feriantes para que continuara y volver a caer, falleció.

Este hecho, "que fue presenciado por ciudadanos y denunciado por AnimaNaturis", no tuvo respuesta, ha dicho, por parte de la concejalía de Medio Ambiente.

"Es algo", ha añadido, "a lo que nos tiene acostumbrados Ruiz Tutor, que sale en prensa para anunciar una ordenanza animal pero, pasan los meses, y no se lleva al pleno".

Cambia Logroño considera este hecho "lamentable e inhumano", dado que "un ser vivo fue maltratado hasta su muerte".

Zúñiga ha señalado que "diversos informes veterinarios concluyen que las prácticas a las que se ven sometidos los ponis en estos carruseles les produce maltrato emocional que provoca daños y angustia injustificada".

Por eso, preguntará en el próximo pleno si el Ayuntamiento de Logroño "piensa seguir dando permiso para instalarse en el recinto ferial a este tipo de actividades que suponen un maltrato animal continuado".

También preguntará a qué se debe la no contestación a estas denuncias por maltrato animal por parte de la Concejalía de Medio Ambiente; si existe un informe veterinario; y cuales son las medidas que se toman para garantizar el bienestar animal en las atracciones.

El concejal también ha explicado que estas preguntas "no haría falta hacerlas si, en el pleno de abril del año pasado, ante la moción que presentó Cambia", y que contó con el apoyo del PSOE, "para que Logroño fuera una ciudad libre de circos y atracciones de ferias con animales, el concejal del Partido Riojano no hubiera cambiado su voto, que iba a ser a favor", y hubiera decidido no apoyarlo.

Zúñiga también ha recordado cómo, en el último pleno, "se pudo ver la protesta de asociaciones animalistas para que se lleve a pleno la ordenanza animal, e ir avanzando hacia el sacrificio cero; algo que no se consigue de un día para otro ya que hay que concienciar contra el abandono animal".