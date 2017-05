El periodismo, garantía de democracia

#1

uno raro 02/05/2017 23:07h

La ley mordaza es algo terrible que se parece más a una medida dictatorial que al producto de una democracia, especialmente por la desproporción que existe entre penas y delitos. Es vergonzoso que no la cambien ya. En cuanto a la profesión de periodista, me parece todo muy frustrante. Hablo de la tendencia a difundir noticias prefabricadas, del ninguneo y del escaso poder crítico del periodista, que se encuentra a las órdenes de poderosas empresas de comunicación, y que no suele ser más que el peón de un sistema perverso y de difícil arreglo.

