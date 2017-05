El escritor, conferenciante y viajero Andrés Pascual, formará parte de la campaña 'Defining Moments' que organiza la marca Ermenegildo Zegna. Se trata de una iniciativa protagonizada por el actor Robert de Niro, sobre historias inspiradoras de diferentes historias alrededor del mundo.

Como el propio Andrés escribe es sus redes sociales, "Gracias a todo el equipo, me siento muy afortunado. Una alegría más que me da Gabriel, el sastre protagonista de 'El oso, el tigre y el dragón'.

Su última novela, 'El oso, el tigre y el dragón', que realizó junto con Ecequiel Barricart, fue galardonada con el Premio Crecimiento Personal y Salud Natural Urano 2017, que se acaba de poner recientemente a la venta.

El Logroñés cuenta que "mientras estaba en frente de la tienda de new Bond Zegna, que inspiró mi último libro, algo vino a mi mente que una persona sabia me dijo: nunca es demasiado tarde para perseguir las cosas que amas. Ese día decidí renunciar a mi carrera de derecho de 20 años y convertirme en escritor. Cerré mis ojos, abrí mi corazón, y empecé un viaje fascinante. Ahora, soy un autor valorado con ocho libros superventas traducidos a varios idiomas. No es magia. Es esfuerzo y entusiasmo inquebrantable. Es amor".