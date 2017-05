Vecinos de Madre de Dios piden una política de movilidad que priorice en seguridad

#1

30/04/2017 17:43h

NO SOLO ES EN MADRE DE DIOS SI NO EN TODA LA CIUDAD, ES UNA VERGUENZA COMO VAN POR TODOS LOS SITOS Y ENCIMA NO LES DIGAS NADA QUE SE TE PONEN CHULITOS

A favor 0 En contra 0 Denunciar A favor 0 En contra 0 Denunciar