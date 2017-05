El retraso para renovar el DNI va para largo

#1

28/04/2017 11:00h

Y SI TE CORRE PRISA PARA RENOVARLO QUE PASA PORQUE PARA ALGUNAS COSAS COMO POR EJEMPLO SACAR DINERO EN EL BANCO NO TE DEJAN Y MIENTRAS TANTO QUE PASA QUE NO PUEDES HACER NADA O QUE MIREN LO QUE TIENEN QUE HACER NO HAY GENTE EN EL PARO PUES QUE LA COJAN Y AGUILICEN PARA RENOVARLO

A favor 3 En contra 0 Denunciar A favor 3 En contra 0 Denunciar