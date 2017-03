Sheyla Gutiérrez se hace fuerte en el pavés belga

La ciclista riojana Sheyla Gutiérrez sigue dando pedaladas exitosas. En esta ocasión, alzó los brazos victoriosos este miércoles en la clásica Le Semyn, una clásica temida por el pavés belga. Pero la logroñesas parece manejarse en un terreno complicado. Así, se metió en la escapada buena de la jornada y se impuso en el sprint a la belga Amy Pieters para convertirse en la primera española que logra una victoria en una carrera ciclista disputada en Bélgica.

Pare lograrlo, completó los 100 kilómetros pletórica de fuerza, ya que los numerosos tramos de adoquines dificultaban la carrera. Durante los primeros kilómetros hubo intentos de escapada, aunque se llegó en grupo al primer paso por la línea de meta. Ya en el circuito cerrado, al paso por los primeros adoquines, se formó la escapada que marcaría el desenlace de la carrera.

Se formó un quinteto en el que estaba la ciclista del Cylance. Durante varios kilómetros mantuvieron ventaja con el pelotón y en los últimos kilómetros se jugaron la victoria. La riojana no se lo pensó, apretó al máximo y tuvo fuerzas para ganar al sprint a la local Pieters, siendo tercera Tiffany Jane Cromwell, del Canyon.

Sheyla Gutiérrez, en declaraciones a Cyclo21.com explica que se mostraba "encantada, feliz, en una nube estoy". Normal porque "ha sido una sorpresa, pero he estado trabajando mucho este invierno para poder lograr por fin este sueño y poder estar disputando clásicas con este nivel y con este equipo. Hoy -por el miércoles- iba a intentarlo, pero después de cruzar la línea de meta no me lo creía y he roto a llorar de alegría".

La riojana incluso explica cuál fue su táctica : "Era una carrera técnicamente muy difícil, con mucho aire, agua, pavés mojado y sabía que iba a haber cortes. Hubo de diez corredoras y me metí muy bien. Luego en el circuito final habrí tramos de pavés con mucha agua por lo que sabía que tenía que tomarlos delante. Luego estuve atenta a los ataques y no tardaron en llegar. Se cortó todo y las que nos quedamos delante nos entendimos de cara al sprint. Sabía que eran rápidas y que Kasper y Cromwell atacarían antes. Luego ya el sprint lo lanzó Pieters y cuando la rebasé fue increíble. Soy rápida, pero era una llegada de potencia y de quién llegara más fuerte y fui yo".

Sheyla Gutiérrez comenta también que "disfruto mucho de las clásicas y en este inicio de temporada". Una de las claves, a sus 23 años, pasa por "trabajar mucho en invierno, he tenido tiempo para descansar y hacer así una buena pretemporada. Tengo más experiencia acumulada de estos años pasados y físicamente voy progresando. Las cosas se van demostrando y tengo mucho apoyo de mi director y mi equipo".

La próxima cita es el sábado, en una prueba UCI World Tour, la Strade Bianche. "Me encanta esta carrera. Es muy dura y preciosa a la vez. Estuve el año pasado controlando los huecos para mis compañeras. Después de ganar llego con mucha motivación". Indica que las siguientes pruebas serán "las clásicas en Holanda, en Bélgica, Flandes, Ardenas, Binda… así que espero seguir disfrutando. Ya más a largo plazo quiero estar bien para el Giro de Italia".