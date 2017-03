El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño va a presentar un total de diez alegaciones para, como ha asegurado este miércoles su portavoz, Julián San Martín, "mejorar" el convenio de Maristas, "que queremos ya, pero no a cualquier precio".

En rueda de prensa, San Martín ha señalado que, tras reunirse con urbanistas y abogados especializados en urbanismo, la conclusión que se obtiene es que el convenio es "una chapuza" porque hay alternativas que permiten la viabilidad del proyecto para la empresa y que ofrecen una mejor solución para los vecinos y comerciantes de la zona.

Desde Ciudadanos se plantea, por ello, como alegaciones que el convenio contemple que "los bajos sean comerciales, algo que no ocurre ahora mismo", y que se exija a la empresa "un plazo de construcción y con unas indemnizaciones, no irrisorias como en el actual convenio donde la empresa tiene que pagar 6.000 euros si no construye".

En este sentido, desde el Grupo Municipal, se propone una indemnización del 10% de la inversión privada de cada fase si no se construye.

"Seguimos esperando la justificación de Logroño Deporte y del equipo de Gobierno para quedarnos con el polideportivo porque no hay proyecto, ni estudio de necesidades de uso y como no nos las han dado, exigimos que acompañando al convenio se incorporen estos informes", ha afirmado San Martín.

Por ello, Ciudadanos pide que "se elimine la cláusula quinta del convenio donde se cita que la empresa pagando esos 6.000 euros está en su derecho de hacer lo que quiera, pero el Ayuntamiento no puede realizar ninguna acción legal".

"Este convenio es un dogma de fe y nos proponen votarlo a ojos cerrados y con la nariz tapada jugando con las expectativas de los vecinos y comerciantes", ha concluido San Martín, que quiere "Maristas ya, pero con otro planteamiento urbanístico".