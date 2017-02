La Rioja registró más muertes por suicidios que por accidentes de tráfico en 2015

#1

riojanoman 28/02/2017 21:21h

Anda, pues no va a ser todo feminismo en este periódico. No necesitamos planes regionales ni más políticos, se necesitan menos. Se necesita libertad para que la familia vuelva a ser el centro de la sociedad y no el Estado, para fortificar las relaciones y lazos sociales contra la inmoralidad y el individualismo que genera el Estado de Bienestar. Y psicólogos y sanidad privados. Además de acabar con todas las mentiras del tipo carpe diem, deificación del sexo por el sexo y ataques al matrimonio y la maternidad, fiesta y alcohol, feminismo, ideología de género...y esas ideas y deseos demoníacos que llevan a las personas por la senda de la desesperación, el vacío, la soledad y la tristeza.

