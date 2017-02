UNIR desarrolla una seguridad pionera para su campus online

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha desarrollado una seguridad pionera para su campus online, que va a presentar en el Mobile World Congress, que en estos días se está celebrando en Barcelona.

La Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología ha ganado, a nivel mundial, el Mobile Connect App Challenge por su aplicación de la tecnología Mobile Connect para garantizar un acceso seguro a la plataforma virtual a través del móvil.

De este modo, la Universidad Internacional de La Rioja se convierte en la primera en implantar esta tecnología, cuyo proceso será expuesto este miércoles en la Ciudad Condal.

Los correos electrónicos, la cuenta bancaria, los trámites fiscales, el acceso a los datos sanitarios. Cada vez son más las gestiones que realizamos vía Internet y que requieren de infinidad de claves, contraseñas y registros que no garantizan la seguridad necesaria de los datos particulares una vez que estos se hallan en la 'nube'.

Ante esta tesitura, el Grupo de Investigación Cybersecurities de UNIR se planteó, como un proyecto de innovación docente, incrementar la seguridad en los accesos al campus virtual y en la app de los profesores. Y lo hizo utilizando la aún no muy generalizada tecnología Mobile Connect para garantizar la autenticación fuerte y segura con móvil en un Learning Management System (LMS). En este caso, en Sakai.

Esta pionera iniciativa, desarrollada a lo largo de casi un año, ha permitido a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), además de convertirse en la primera universidad en implantarla, ser la ganadora del Mobile Connect App Challenge. Un reto a nivel mundial para el que en un primer momento se seleccionaron cuarenta proyectos de todos los presentados. De ellos, solo once pasaron a la fase final, en la que la propuesta elaborada por la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) de UNIR alcanzó el máximo reconocimiento. Y este miércoles 1 de marzo lo presentarán en Barcelona, dentro del Mobile World Congress 2017.

Allí expondrá los resultados de este trabajo Juan José Nombela, coordinador académico del Máster en Seguridad Informática y uno de los principales artífices de esta revolución junto con Raúl Gómez, del Departamento de Aplicaciones, Víctor Valencia (quien desarrolló los servicios necesarios para integrar la tecnología en la app del profesor) y Santiago Martínez y Carlos Muñoz, de Sakai (la plataforma online con la que trabaja ESIT); además del profesor del Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario, Sergio Ríos, y el director de la Escuela de Ingeniería, Rubén González.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento en sí resulta sencillo. El usuario del sistema debe registrarse en su operador de telefonía y, a continuación, este es el responsable de hacer llegar a la tarjeta SIM del móvil en cuestión esta aplicación Mobile Connect, que promueve la GSMA (asociación mundial de operadores de telefonía móvil). "La primera vez que te conectas al sistema, cuando te registras e identificas, te asocia con ese número de teléfono y la siguiente vez ya no necesitas hacer nada, únicamente confirmar que quieres acceder", señala Nombela.

Dicha confirmación puede ser "con un simple 'ok' en el botón de 'Aceptar' que aparezca en la pantalla o, para mayor seguridad, poniendo un PIN único para todas las cuentas del usuario y ya está", desarrolla Nombela. Para mayor tranquilidad, el elemento seguro no es el móvil en sí, sino la SIM ya que, con esta tecnología puntera, el usuario es cifrado, la información permanece en dicha tarjeta en lugar de viajar por la red y no se comparten esos datos sin consentimiento del usuario.

Por el momento, el proyecto se encuentra en fase piloto. "Una vez que analicemos el feed back de los docentes de UNIR que lo están probando, trabajaremos para ampliarlo", apunta Gómez. La finalidad es que, en un futuro, todos los profesores y alumnos de UNIR puedan utilizar su móvil para acceder al campus virtual de forma sumamente segura, además de con mayor comodidad y accesibilidad.