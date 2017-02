Un empresario riojano investigado tras beneficiarse de la amnistía fiscal

Tras los papeles de Panamá y los de la Castellana, comienzan a conocerse ahora los nombres de los empresarios y sociedades que se beneficiaron de la amnistía fiscal que lanzó Cristobal Montoro en 2012 como titular del ministerio de Hacienda. Aunque no se conocen esos 30.000 nombres, algunos han trascendido gracias a las investigaciones periodísticas o a sentencias judiciales.

Eldiario.es ha publicado alguno de estos nombres entre los que se incluyen titulares de peluquerías, médicos, marisquerías... Y también un empresario riojano. Jesús Pozo, dueño de la empresa de catering escolar Seral y de Actividades Formativas SL, dedicada a actividades extraescolares, aparece como uno de los principales beneficiarios de esa amnistía fiscal.

Según detalla El Confidencial, el juzgado autorizó en febrero de 2014 el registro de la sede de ambas empresas en Logroño para que Hacienda verificase el pago del impuesto de sociedades entre los años 2008 y 2012 y del IVA entre 2009 a 2012.

En su solicitud de registro, la Agencia Tributaria señalaba que "los socios de Seral y Activa, así como sus hijos, han presentado DTE (Declaración Tributaria Especial) declarando importantes cantidades de dinero en efectivo previamente ocultas a la Administración tributaria: en conjunto 5.220.000 euros". Según desvela El Confidencial, todas las declaraciones fueron presentadas en la misma semana y en cuentas recién abiertas y correlativas.

La conclusión de Hacienda es que este dinero en efectivo parecía proceder de la actividad de las sociedades "no habiendo declarado por ellas en el impuesto de sociedades ni en el IVA". Estima además que la inspección por sorpresa es imprescindible ya que "las ventas en negro y la facturación irregular no se pueden determinar si no es con la obtención directa por parte de la inspección de documentación en soporte papel e informático de las mismas".

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestimó en julio de 2014 el recurso presentado por Seral y Activa para evitar el registro de las firmas alegando que el decreto ley que regula la amnistía "no excluye la posibilidad de que la declaración tributaria especial pueda dar lugar a actuaciones inspectoras respecto de otros sujetos distintos del declarante y por otros impuestos", es decir, que el hecho que se cumpla un decreto ley (de amnistía) no implica que no se haya cometido otra irregularidad en relación a otros impuestos.