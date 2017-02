LIBRES, trabajar por y para los ciudadanos

El presidente de Libres España, Iván González, ha presentado este sábado en Logroño su proyecto político, creado hace un año a nivel nacional, con el que pretenden defender "de forma honesta, humilde y transparente" a los ciudadanos sin "etiquetas" porque "a la hora de atajar los problemas cotidianos no deben existir ideologías sino soluciones".

Iván González ha querido estar presente en la presentación del partido a los logroñeses y riojanos que han podido conocer los ideales de este partido que cuenta con implicación en Andalucía, País Vasco o Extremadura y por lo que esperan que en Logroño y en La Rioja "también podamos tener nuestra propia representación".

Acompañado por la secretaria de Educación de Libres y secretaria de Libres de La Rioja, Pilar Cuartero, Iván González ha defendido que Libres "trabaja por y para los ciudadanos" con el fin de estar "en cada rincón de España, y siempre de abajo a arriba" porque "lo que nos importa es buscar soluciones para los problemas reales actuales".

Un proyecto que "va creciendo" y en donde la única cúpula que hay "es la que veis, no hay trampa ni cartón, ni poderes financieros, ni nada que se le asemeje". Desde Libres "defenderemos los derechos de los ciudadanos, respaldaremos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos a los emprendedores, a los jóvenes y a los mayores, porque esas son nuestras aspiraciones".

Todo ante los nuevos partidos, llamados emergentes, que "lo único que han hecho ha sido desperdiciar una oportunidad muy buena de regeneración democrática". Además, ha destacado, "lo que nos diferencia de otros es que nosotros no necesitamos la política para vivir, lo hacemos por vocación de ayudar, de forma honesta, pero con gran ilusión y con gran esperanza en que las cosas puedan mejorar".

Con todo ello, ha indicado, "nosotros queremos ir creciendo y que poco a poco la gente se sume a nuestro proyecto real pero estaremos donde la ciudadanía quiera, intentaremos llegar lo más alto posible, defenderemos nuestras ilusiones que son las de muchos ciudadanos cansados de las viejas políticas y disfrutaremos cada día de esta aventura respetando siempre lo que quiera la sociedad".

Pilar Cuartero ha defendido que Libres ofrece "una política a pie de calle" y, a pesar de que "huimos de las etiquetas" Libres puede encasillarse en "un partido de centro social-liberal".

"Nosotros defendemos una justicia, una educación y una sanidad como aspectos sociales y básicos para todos los ciudadanos en donde todos tenemos los mismos derechos". También "creemos mucho en los emprendedores en apoyarles, al igual que en la defensa de los autónomos, que arriesgan todo lo que tienen, en los jóvenes que tienen que marcharse de su ciudad para prosperar aunque no quieran, y en nuestros mayores que tanto han hecho por nosotros".

En estos momentos, es "más que evidente" que "la forma actual de hacer política está obsoleta, ya no sirve" y por todo ello defendemos "políticas que no se alejen de los ciudadanos porque aunque todos los partidos dicen que les preocupan los problemas de la gente, lo cierto es que luego no se ocupan verdaderamente de ellos".