¿Cuáles son los alimentos que más tiramos y qué podemos hacer para evitarlo?

Admitámoslo, no siempre le sacamos todo el partido que deberíamos a los alimentos que compramos y en parte, esto se debe a que compramos demasiada cantidad, lo que hace que algunos productos se estropeen antes de que hayamos tenido la oportunidad de cocinarlos.

España es el séptimo país europeo que más alimentos desperdicia y además, un 42% de la comida que se tira proviene de los hogares. Según informaciones del diario El País, la Comisión Europea estima que esa cantidad podría reducirse en un 60%, aunque el objetivo que se ha marcado a medio plazo es haberlo disminuido a la mitad para 2020.

Concretamente, en nuestro país son el jamón cocido, la fruta, las verduras y el pan fresco los productos que más se tiran, es decir, alrededor del 85% de los alimentos que acaban en la basura son productos sin procesar ni cocinar.

Si tú también opinas que esto no puede seguir así y quieres aprender a optimizar tu consumo para aprovechar al máximo los alimentos que compras, sigue leyendo:

Planificar es lo primero

Para poder hacer la compra de la manera más eficiente posible, planificar el menú de la semana es lo primero. De manera adicional, al hacer esto podrás llevar una alimentación más saludable porque serás plenamente consciente de lo que comes cada semana. Conocer el menú semanal te ayudará a comprar sólo aquellos alimentos que necesitas y nada más. Es conveniente hacer una lista para no olvidar lo que te hace falta y así no acabar comprando productos que ya tenías en casa.

Además, suele ser recomendable fijarse en la fecha de caducidad de todo lo que compremos y colocar delante (en el frigorífico o la despensa) aquellos que vayan a expirar antes. De esta forma te aseguras de no olvidarte de ellos y de consumirlos antes de que caduquen. ¿Pero qué pasa con los productos que congelamos? Es conveniente meter en el congelador aquellos alimentos que no vayamos a consumir durante la misma semana que hacemos la compra. Además, no hay que introducir recipientes con comida caliente ni en la nevera ni en el congelador. Por otra parte, no tienes por qué tirara las sobras, ya que siempre se pueden aprovechar. Al seguir estos consejos no sólo estarás llevando a cabo un consumo más responsable, sino que podrás ahorrar dinero, ya que no comprarás nada que no uses y que acabes tirando.

Cocina

Hacer comida de más no es mala idea si lo que quieres es congelar lo que sobre para comerlo en otra ocasión, pero lo que no es recomendable es cocinar siempre cantidades mayores de lo necesario, ya que es fácil acabar comiendo más de lo que el cuerpo necesita y eso puede desembocar en un problema de obesidad. Lo mejor es cocinar usando las medidas justas por comensal.

¿Podemos evitar el despilfarro de alimentos cuando comemos fuera? La respuesta es sí. Hay una serie de medidas que puedes adoptar para intentar no desperdiciar comida:

Sabemos que la tentación de llenar el plato hasta arriba cuando vas a un buffet libre es fuerte. Sin embargo, es mejor ir cogiendo pequeñas cantidades, ya que de esta manera te aseguras de que sólo comes lo que puedes y de que en tu plato no se acumulan sobras; ya sabes que lo que dejes en el plato acabará en la basura.

En muchos restaurantes suelen ofrecer alimentos extra como pan o algún aperitivo. Si sabes que no te los vas a comer, es mejor rechazar el ofrecimiento, ya que, aunque no toques los alimentos, al haber estado en la mesa el establecimiento no puede volver a servirlos y los tirará.

Si a la hora de pedir no tienes demasiada hambre, házselo saber a la persona que te atienda, ya que puedes pedir que te pongan menos cantidad de comida. Además, muchos establecimientos ofrecen medias raciones, lo que supone una ventaja en estos casos. En general es mejor pedir menos porque si te quedas con hambre, siempre puedes encargar algo más; sin embargo, si pides mucha comida y luego no te lo puedes terminar, acabará en el cubo de la basura.

Si sobra algo puedes pedirle a quien te atienda que te lo ponga en un recipiente para llevar y así poder disfrutar del resto en otro momento.

Reutiliza

Consumir la comida congelada antes de tres meses, meter las sobras en la nevera y no volver a congelar los alimentos que ya hayan sido descongelados son algunos de los trucos que puedes utilizar para aprovechar al máximo la comida que te sobre.

