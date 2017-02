A lo largo de este año el autobús urbano llegará a los nuevos sectores de Lardero

A escasos kilómetros de Logroño y con una superficie de unos 20 kilómetros cuadrados, el municipio de Lardero se ha convertido en una ciudad residencial muy próxima a la capital riojana. Al frente, su alcalde, Juan Antonio Elguea quien destaca el crecimiento "vertiginoso" del municipio en los últimos años.

De los 3.500 habitantes que tenía el pueblo hace algo más de 20 años, hoy la población censada en Lardero ronda los 10.000 más "otro millar de personas que, aun estando empadronadas en Logroño, se desplazan a vivir a Lardero durante el verano".

Esta es su segunda legislatura al frente del Consistorio y, echando la vista atrás, se siente orgulloso de muchas de las actuaciones que se han acometido durante estos años pero, como dice, toca mirar hacia delante y seguir haciendo pueblo.

- A mitad de legislatura, ¿cuáles son los proyectos más significativos que aún guarda en el cajón?

Antes de que acabe esta legislatura estará listo el campo de fútbol artificial que se construirá en el entorno de Aqualar. En el presupuesto de este año hay una partida presupuestaria para redactar el proyecto y mi objetivo es que esté listo para final de legislatura. Se trata de una vieja reivindicación de los dos clubes que tenemos, el CD San Marcial y Asociación Deportiva Lardero. Y el otro proyecto reseñable, la rotonda que se va a construir en Avenida de Madrid con Avenida San Marcial. Vamos a redactar el proyecto ahora y la idea es ejecutar las obras el año que viene.

Proyectos de futuro que deben compartir protagonismo con la solución a los problemas de los vecinos de las nuevas zonas residenciales.

Así es. Además estamos hablando de unos sectores importantes porque en estas zonas nuevas, ubicadas al norte de municipio (R1-T1 y Villa Patro), vive el 30%-40% del total de la población de Lardero. Y sí que es cierto que hay servicios que están centralizados en el centro histórico del municipio pero también lo es que la zona R-1 recibe los mismos servicios que cualquier otra zona del pueblo. Ya están regularizados el mantenimiento de zonas verdes, la recogida de basuras, limpieza, alumbrado… otra cosa distinta pasa en el T1, y de ahí vienen la mayoría de las quejas, en cierta forma justificadas.

¿En qué sentido?

El T1 es un sector que todavía no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento. Cuando llegué a la Alcaldía en 2011, el R1 estaba en la misma situación que está ahora el T1. Se recepcionó hace dos años y, a partir de ahí, se regularizaron todos los servicios que he mencionado antes. Pero el problema con el T1 es que todavía no se ha recibido y es propiedad de la junta de compensación, de los promotores. Y es que para que el Ayuntamiento pueda recepcionar el sector, éste debe estar totalmente urbanizado y esa es nuestra pelea. Como Ayuntamiento exigimos que sea la junta de compensación la que corra con los gastos de urbanización y no el Ayuntamiento y, en definitiva, todos los vecinos del pueblo. Ahora bien, tengo claro que a lo largo de este año voy a avanzar en este asunto y, si no hay acuerdo con la junta de compensación, no descartamos acudir a la vía legal. Hasta ahora están recibiendo unos servicios dignos pero queremos que reciban los mismos que cualquier otro vecino de Lardero.

Pasos importantes en cuanto a la recepción del T1, ¿se atreve a hablar de plazos para una solución a los problemas del Camino Viejo de Logroño, la llegada del autobús urbano a los nuevos sectores, Avenida de la Sierra y la conexión con la N-111?

De todas estas actuaciones algunas dependen de nosotros, otras no. En este sentido, a lo largo de 2017 el autobús urbano llegará hasta la T1. No está siendo fácil encontrar la mejor solución porque queremos seguir manteniendo la misma frecuencia de 12 minutos que tiene la Línea 1. Sabemos que cualquier solución tendrá un coste económico pero, desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a asumirlo porque es un servicio que queremos prestar a nuestros vecinos.

En cuanto al Camino Viejo, la solución llegará en un par de meses. El Ayuntamiento de Logroño va a proceder al acondicionado del firme, y está buscando la mejor solución para dejarlo como una vía de sentido único o de dos, garantizando la seguridad de los conductores y peatones.

En lo relativo a la salida a la N-111 ya hemos tenido varias reuniones con Demarcación de Carreteras. De hecho, los técnicos de demarcación sí que han dicho que es posible una vez que se produzca la liberalización de la AP-68 y, desde el Ayuntamiento, hemos presentado alegaciones al proyecto en las que hemos incluido las propias de los vecinos. En definitiva, tenemos esperanza de esta actuación se podrá llevar a cabo cuando se liberalice la autopista, a hablar de plazos, ya no me atrevo.

Lo mismo pasa con Avenida de la Sierra, el jueves 23 hay una nueva reunión para avanzar con este tema. Pero en este caso, es el Ayuntamiento de Logroño el que tiene que avanzar en su jurisdicción, en lo que respecta al Consistorio de Lardero nosotros ya tenemos urbanizado nuestro vial hasta el límite con Logroño.

Tampoco podemos pasar por alto los problemas que está habiendo en el colegio de Villa Patro.

Sobre este asunto espero poder anunciar alguna solución técnica en el mes de marzo. Llevamos tiempo trabajando para encontrar, siempre en colaboración con los técnicos, una solución con garantías. Estamos barajando varias opciones, trabajar sobre el patio actual o levantar y volver a hacerlo. Además, hemos pedido colaboración, técnica y económica, al Gobierno regional. Lo que sí tengo claro es que vamos a cumplir el compromiso que hemos adquirido con el AMPA del colegio que nos pedía que todo estuviera solucionado antes de dos años.

Además, también quiero destacar que este colegio dispone desde este curso de un conserje, un servicio muy demandado por la dirección y los padres del centro.

Sí que es cierto que el capítulo de inversiones es fundamental para el desarrollo de un municipio siempre y cuando se sepa conjugarse con las políticas sociales, sobre todo ahora, en estos tiempos en los que la crisis se ha llevado por delante a demasiadas familias.

Así es. En estos momentos destinamos más de 115.000 euros a este apartado. Una cantidad importante con la que podemos habilitar ayudas de emergencia social, el servicio de ayuda a domicilio, la bonificación del IBI para familias numerosas, el bonobus estudiante, el bono peque… medidas que no renunciamos desde este Ayuntamiento porque el bienestar de nuestros vecinos sigue siendo una prioridad.

Y en el caso del Ayuntamiento de Lardero, ¿cuál es la salud económica?

Pues sinceramente es un orgullo poder decir que tenemos un Ayuntamiento solvente. Desde 2011 cerramos cada año con superávit porque este equipo de Gobierno siempre apuesta por unos presupuestos ajustados y realistas. Y quizás alguien pueda pensar que cerramos los ejercicios en positivo porque no hacemos nada pero no es así porque en estos años se han destinado cuatro millones de euros en inversiones. Siguen las inversiones a la vez que somos capaces de reducir la deuda y de pagar a nuestros proveedores en un plazo de 20 días, mucho antes de lo que marca la ley.