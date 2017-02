Comunidad educativa somos todos y todas

Este 24 de febrero se celebra el Día de la Comunidad Educativa, una conmemoración de un concepto que suena muy holístico y general, pero que en no pocas ocasiones se queda en algo vacío. Y es que no somos conscientes en numerosas ocasiones de que la Educación es una cuestión de todos y todas. La vinculación con la Educación comprende buena parte de nuestras vidas. Desde los tres años, cuando comienza la etapa de Infantil, antes si se ha acudido a centros de Educación Infantil de Primer Ciclo, hasta por lo menos los dieciséis años, que es cuando concluye la educación obligatoria, formamos parte de un centro, de un colegio, de un instituto, donde nos formamos y nos educamos pero también nos socializamos, donde entramos en contacto con la sociedad, siendo un proceso determinante para formar parte de ella. Además, en el caso que sigamos estudiando, nuestra permanencia en el sistema educativo se alarga. Cuando una persona tiene hijos, regresa al mismo adoptando un nuevo rol como es el de padre o madre de un estudiante.

Pero la Comunidad Educativa va más allá. La Comunidad Educativa la forman en primer lugar los estudiantes, protagonistas y receptores de todo el proceso, en no pocas ocasiones percibidos y tratados como sujetos pasivos del mismo. En segundo lugar, los docentes, sin duda alguna el colectivo con el que se identifica la Educación porque ellos y ellas cuentan con la legitimidad y la autoridad de ser los que forman, enseñan y transmiten los conocimientos. La docente es sin duda una profesión sometida a una gran presión. Su responsabilidad es enorme y todo el mundo opina y “sabe” de Educación. Además, han sufrido, como todas las ocupaciones, un deterioro laboral desde el comienzo de la crisis sistémica desde 2008 y los recortes que se han producido, siendo la Educación una de las políticas públicas más afectadas. Deben lidiar con reformas educativas, algunas tan controvertidas como la LOMCE, y también con unas familias que cada vez les demandan más funciones en un entorno más complejo y cambiante, y parte de las cuales comienzan a entender la Educación desde una perspectiva mercantilista y en términos de consumo. Pero también los profesores aparecen en no pocas ocasiones como un colectivo muy corporativista, celoso de su ámbito (el académico) y su espacio (el aula).

Junto a estudiantes y docentes se sitúa un tercer agente como son las familias. Fundamentales en el rendimiento escolar de sus hijos, su participación en las escuelas es una cuestión compleja. Colectivo también heterogéneo, su implicación más allá de las acciones individuales va a depender en buena parte de la actitud de equipos directivos de los centros y de los docentes, de las facilidades que se den. Pero en las familias también se encuentran actitudes que chocan con las de la institución, demandas que van más allá del ámbito educativo y que se insertan en esas nuevas funciones que se les pide a la escuela. Además, en todos los agentes implicados existe un déficit en la formación para la participación. Y, aunque hay madres y padres que se implican muy activamente, en las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs), en el Consejo Escolar o en las actividades de los centros, suelen ser un grupo minoritario los que tiran del resto.

Alrededor de la Educación hay otra serie de profesionales que intervienen directa o indirectamente, desde el personal no docente de los centros hasta trabajadores sociales, entidades vinculadas a los colegios e institutos, etc. Y no debe olvidarse también el papel del entorno, del barrio, de la zona que rodea a estos espacios que deben ser abiertos a una comunidad de la que forman parte y con la que se encuentran en permanente interacción e interdependencia.

Participar en la Educación es un derecho reconocido en la Constitución Española de 1978, y un deber. Comunidad Educativa somos todos y todas, y debemos ser conscientes del papel que desempeñamos a lo largo de nuestra vida en ese ámbito. Echar todo el peso de la función educativa únicamente en los docentes, o querer monopolizarla, supone un gran error y pecar de reduccionismo. La Educación la hacemos entre todos y todas, y es una tarea muy compleja, con muchos agentes implicados, en no pocas ocasiones con visiones diferentes, pero con un objetivo común: el beneficio de los estudiantes.