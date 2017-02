La Rioja y Navarra apuestan por el futuro de Santa María la Real

Los Gobiernos de La Rioja y de Navarra, en palabras de sus presidentes, José Ignacio Ceniceros y Uxue Barkos, respectivamente, han apostado por el futuro de Santa María la Real, buscando fórmulas que permitan la conservación del monasterio riojano, una vez que los padres Franciscanos han anunciado su intención de abandonarlo tras el verano.

Ambos dirigentes han participado en la reunión del Patronato de Santa María la Real, acompañados del resto de miembros de la institución, como son la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, las Diputaciones Forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, el Ayuntamiento de Nájera y la Comunidad Franciscana del monasterio.

Precisamente, a la cita ha acudido el padre provincial de esta orden, Juan María Martínez de Ilárduya, quien ha señalado que la decisión de abandonar Santa María la Real, que será abordada en el Capítulo que los Franciscanos tienen en abril, parte de un análisis "sereno y coherente" para "mantener otros centros" que también llevan los religiosos.

CONSERVARLO

Ceniceros, sobre este asunto, ha indicado que espera poder trabajar para "sacar alguna prórroga más" por parte de los Franciscanos, pero no obstante ha querido dejar claro que Santa María la Real "es un patrimonio histórico muy importante para nuestra Comunidad autónoma", ya que "reside parte de nuestras señas de identidad, de nuestro pasado medieval", por lo que "hay que preservarlos y potenciarlo".

El presidente del Gobierno de La Rioja ha subrayado que "estamos estudiando diferentes opciones para que Santa María La Real, junto al Camino de Santiago, siga siendo el referente turístico de la ciudad de Nájera al margen de la presencia de la comunidad franciscana". Así, en la reunión se pondrán en común las posturas planteadas "para intentar, entre todos, gestionar de la mejor manera posible esta situación", ha explicado Ceniceros.

En cualquier caso, ha asegurado que esta situación no afectará a la continuidad de las visitas turísticas al monasterio.

En parecidos términos se ha expresado Barkos, quien ha señalado que "la sociedad evoluciona y avanza, y plantea nuevos; de ahí que tengamos que empezar a pensar en otra manera de acometer y preservar un patrimonio, en el que no me cabe duda que todas las instituciones que configuramos el Patronato, vamos a una, con la decisión de conservar una entidad de la categoría de este monasterio".

DECISIÓN EN ABRIL

Por su parte, Martínez de Ilárduya ha indicado que, más allá de que hayan recibido más de 3.200 firmas de personas pidiendo la permanencia de la Orden en Santa María la Real, "la decisión la tomamos de manera corporativa, ya que hay un gobierno provincial de 8 miembros, y luego el Capítulo General, que será en abril, que es donde tomaremos la decisión definitiva".

No obstante, el provincial ha recordado que "nos está pasando como a otros institutos que cada vez somos menos frailes y hay menos vocaciones", lo que "nos lleva a tener que hacer un replegamiento coherente, razonado y sereno en orden a mantener los centros que a nosotros nos parecen más importante para continuar con nuestra misión".

Martínez de Ilárduya ha destacado que "no es la primera casa que se cierra". De hecho, ha indicado que "en mis cinco años de provincial, hemos cerrado cinco casas - entre ellos Olite-, y está sería la sexta", teniendo en cuenta que "por ejemplo, cuando yo me ordené en 1970 había 750 frailes y ahora somos 150", por lo que "no podemos tener las mismas casas que antes". En el caso de Santa María la Real, los Franciscanos cuentan con 4 religiosos, uno de ellos "muy delicado de salud" y con un superior que "tampoco puede continuar en el cargo".