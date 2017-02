Sensaciones encontradas en Lezama

Otro punto más. Tal y como está la clasificación siempre es importante sumar. A expensas de lo que haga el Mensajero ante Toledo, la UDL sigue libre del peligro (31 puntos por 30 de Socuéllamos en puesto de promoción). Por poco, cierto. En Lezama logró el empate después de que Amelibia adelantara a los suyos tras una falta lateral de Traver. Sin embargo, otro despiste más en una acción a balón parado, un córner, provocó el golazo de Undabarrena que dio vida a un Bilbao Atheltic que, durante muchos minutos, dominó territorialmente a su rival.

De hecho, fue mediado el segundo tiempo cuando Rafa Berges, con dos sustituciones, provocó el cambio de dinámica. Apostó por la combinación y la UDL lo agradeció con más llegadas por su perfil zurdo y con un par de ocasiones, protagonizadas por Espina, para poder haberse llevado la victoria. Claro que en el otro lado del campo, el filial rojiblanco también tuvo sus opciones, sobre todo, una doble de Olaetxea desbaratada por Miguel.

Después de 8 minutos de equilibrio y de cero dudas en la salida del balón por parte de ambos equipos, el partido quedó interrumpido por espacio de 18 minutos, ya que el colegiado en primer instancia fue atendido por una molestia en la pierna derecha, la cual se la vendó, y posteriormente, tras hablarlo con ambos entrenadores, se marchó a los vestuarios. Finalmente, el asistente Rubén Díaz asumió las funciones de árbitro principal, mientras que desde la grada bajó el colegiado que pitó el sábado el Zamudio-San Sebastián de los Reyes (Germán CId Camacho) que se colocó como segundo asistente -la última vez que le sucedió esto a la UDL fue en Torrent-.

Tras el obligado receso, el Bilbao Atheltic parecía estar más entonado controlando el cuero, sin embargo, Amelibia anotó de cabeza en una falta lateral perfectamente ejecutada por Traver. Segundo tanto consecutivo por el central vasco. Sin duda, un estímulo para la maltrecha confianza del cuadro blanquirrojo -en Lezama de azul-. Además, para espantar los fantasmas, Miguel regateaba a dos contrarios después del garrafal fallo de la semana pasada.

El filial rojiblanco asumió la pelota. Lo hizo con decisión, pero sin profundidad. El equipo de Rafa Berges le dejaba. Juntaba sus líneas, intentaba evitar que su rival filtrara pases por dentro y esperaba la oportunidad para salir a la contra. El debe era que apenas aguantaba el esférico en su poder tras robo. César Remón dirigía a los suyos, les ordenaba cómo defender, mientras que Salvador y Adrián Léon -algo más adelantado que en otras ocasiones- se fajaban para incomodar la labor de los centrocampistas vizcaínos.

DOMINIO LOCAL Y GOLES

El duelo, pese al dominio territorial, parecía bajo control de un bloque, el riojano, que no sufría y en el que Miguel no tenía que esforzarse. Pero en un saque de esquina en el que la UDL olvidó el rechace significó el empate en el marcador. Undabarrena, libre de marca, conectaba una volea peerfecta tras el preciso envío desde el banderín de córner a la frontal del área. Vuelta a empezar, pero con la sensación de que un enésimo despiste tiraba al traste el gol de Amelibia.

Con las tablas, el Bilbao Athletic quería más. Al menos, la UDL supo frenar el ímpetu local gracias a que alargó, en un par de ocasiones, sus posesiones, casi todas estériles y sin que su oponente llegara a cuestionar su jerarquía. Es más, en un córner a favor de los riojanos, pudo remontar el conjunto bilbaíno merced a una contra en la que Jurgi Oteo hizo todo bien, zafarse de dos defensores, buscarse el hueco y comprobar que Miguel se había quedad a mitad de salida. Pero su tiro con la izquierda iba tan ajustado que impactó en el poste, por fuera, y acabó en saque de puerta. Un alivio.

El segundo tiempo empezaba con algo más de equilibrio. Lo que no faltó fue el alto ritmo y la intensidad que ponían todos los protagonistas. Miguel fallaba en un despeje y Villalibre no podía hacerse con la pelota con comodidad, lo que posibilitó que la jugada no llevara más peligro. La UDL sólo se aproximó a Simón en una falta lateral que terminó en fuera de juego. El Bilbao Athletic deshacía el entramado riojano con un balón largo a la espalda de los centrales. Por ahí irrumpía Olaetxea que tiró abajo y se encontró con el pie del capitán visitante, en primera instancia, y después con la pierna del guardameta que aguantó de pie la segunda oportunidad del jugador rojiblanco.

Rafa Berges movía ficha mediado el segundo tiempo con dos cambios. Muneta y Espina, en aras de encontrar el contacto con la pelota, aparecían en detrimento de Adrián León y Traver. Nuevamente el técnico cordobés recuperaba su intención de un extremo y dejar a Muneta partiendo desde la derecha pero con libertad de movimientos para buscar la superioridad por dentro. Movimiento positivo por cuanto el asturiano ganó en protagonismo. No en vano, un lanzamiento de falta suyo provocó la estirada de Simón en una gran oportunidad de los riojanos que, previamente, gracias al esfuerzo de Paredes que se lanzó para evitar el tiro de Jurgi Oteo, dentro del área, mantenía las tablas.

Acciones consecutivas que abrieron definitivamente el choque. Así, Reguilón centraba atrás para que Muneta tirara, Simón despejaba y el cuero quedaba para que Espina empujara a la red, pero el defensor local incomodó el golpeó y era Simón el que se hacía con el balón. Pero el Bilbao Atheltic también se asomaba y Córdoba cedía para el tiro de Villalibre al que se interpuso Caneda. Emoción y más presencia del equipo visitante que aprovechaba la velocidad de Reguilón por la izquierda -Juanfran remataba horrible otro pase del madrileño.

Sin embargo, la última fue para los vizcaínos tras un tiro de Villalibre que dejó muerta Miguel. Núñez se lanzó con todo y el posterior rechace le llegó a Córdoba que empujaba a puerta vacía. Jugada invalidad por fuera de juego cuando se estaba en el minuto 92. De esa manera, con los jugadores -de ambos conjuntos- fundidos sobre el césped se cerraba un duelo en el que la UDL mostró mayor ambición en los minutos finales.

FICHA TÉCNICA

Bilbao Athletic: Simón; Agirrezabala, Núñez, Gorka Pérez, López: Tarsi, Undabarrena (Guruzeta, min. 87); Jurgi Oteo (Seguín ,min. 78), Olaetxea (Nolaskain, min. 71), Córdoba; y Villalibre.

UD Logroñés: Miguel; Luca Ferrone, Caneda, Amelibia, Paredes; César Remón; Traver (Muneta, min. 68), Adrián León (Espina, min. 68), Salvador, Reguilón; y Marcos André (Juanfran, min. 84).

Goles: 0-1, min. 12: Amelibia. 1-1, min. 31: Undabarrena.

Árbitro: Alfonso Vicente Moral (Comité Castellano leonés). En el minuto 8 de partido se lesionó y su primer asistente Rubén Díaz Díaz asumió las funciones de árbitro principal, siendo Cid Camacho el segundo asistente. Amonestó a los locales Agirrezabala (min. 48) y Córdoba (min. 92) y a los visitantes Adrián León (min. 58) y César Remón (min. 67)