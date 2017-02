El fiscal del 'caso Sanz' cambió de criterio en 12 días

El fiscal encargado de la investigación del chalé ilegal del expresidente de La Rioja Pedro Sanz cambió de criterio en apenas 12 días sobre la necesidad de investigar la comisión de un posible delito de prevaricación urbanística cuando aprobó el Plan General que regularizó la vivienda. Así lo recoge El Mundo, basándose en varios documentos elaborados por el propio fiscal.

Según El Mundo, la Fiscalía General del Estado supervisó en todo momento su actuación, requiriéndole un informe y después otro ampliatorio que llegó a manos del propio fiscal general, pese a que este insistió en que "no hubo orden" al fiscal de que variase su posición.

Los medios consultados por El Mundo se reafirman en que el fiscal Luis María Fernández Gómez de Segura modificó su informe de manera favorable a Pedro Sanz, después de que sus superiores le trasladaran argumentos en sentido opuesto a los que él sostenía inicialmente.

El primer informe elaborado por el fiscal del 'caso Sanz' es del 20 de diciembre de 2016 y se envío a la Secretaría Técnica. Fernández Gómez de Segura hace un recorrido detallado por las presuntas irregularidades cometidas por Pedro Sanz y el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, para concluir que "los promotores" de las obras de la vivienda construida en suelo no urbanizable son el ex presidente riojano y su esposa y que, por ello, "entiende" que "incurrieron en el delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 del Código Penal".

Posteriormente, el fiscal preparó un segundo informe, más amplio, en el que se reafirmaba en sus tesis, el 29 de diciembre de 2016. Sin embargo, en el informe que llegó al juzgado el 10 de enero, 12 días después, Fernández Gómez de Segura cambió de criterio y se mostró favorable al archivo de la investigación por prevaricación, "no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal".