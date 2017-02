La Fiscalía General impidió acusar a Pedro Sanz

#7

Cascarón 16/02/2017 10:47h

Me importa un pimiento. A mí los corruptos no me duran ni un minuto. Soy el cacique, a mí me da igual que mi pueblo se vaya a pique, como Calahurra.

