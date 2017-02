¿Retrasar aún más la edad de jubilación?

#4

riojanoman 16/02/2017 08:42h

Pensiones públicas=impuesto redistributivo robado a punta de pistola Pensiones públicas=tú cotiza y ya mañana algún día si eso te damos algo Pensiones públicas=montoro te dice cuando puedes trabajar y cuando no Pensiones públicas=si montoro te dice que si te vas de españa te quedas sin pensión pues te quedas sin pensión, lo de que nos tiene cogidos por los huevos se queda bastante corto... etc, etc, etc... Montoro es el nuevo "pater familias"....¿dónde están las feministas? Las feministas aman el patriarcado

