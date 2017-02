¿Es segura la forma en la que cueces el arroz?

#1

María 15/02/2017 19:59h

¿Y con 5 partes de agua el arsénico se va como los suspiros que deía Bécquer? Había disminuido el consumo de arroz por el arsénico dichoso, pero tampoco me queda muy clara esta cocción. Parece ser que hay que lavarlo, aclararlo y demás... y perderá otros nutrientes. Nuestras ricas recetas, adiós, adiós. Otra cosa que no sabemos es la cantidad de asérnico recomendado o no perjudicial.

A favor 0 En contra 0 Denunciar A favor 0 En contra 0 Denunciar