Marky Ramone actuará en el Ezcaray Fest

El EzcarayFest 17 contará también con presencia internacional. Marky Ramone, integrante de los Ramones desde 1978 y de Rock & Roll Hall of Fame actuará en el festival, que tendrá lugar del 21 al 23 de julio, con un directo donde repasará todos los clásicos de los Ramones, como 'Hey ho, Let's go'.

Se une así a los grupos ya confirmados oficialmente: La Raíz, Belako y Berri Txarrak. Los abonos ya están a la venta, a un precio de 25 euros más gastos de gestión, en la web del festival, en Ticketea y TicketMaster.

La banda de Gandía La Raíz fue la primera confirmación oficial.En 2017, el grupo limitará sus actuaciones en nuestro país, pero la villa de Ezcaray tendrá la suerte de disfrutar de su rock, ska, reggae y hip hop gracias a 4 cantantes y una festiva base musical que los 6 instrumentistas despliegan con firmeza: para hacer de la guerra al silencio su mejor y más contagioso lema.

El evento también contará con la música de Belako. Las actuaciones de la banda vasca van a ser muy limitadas este 2017, pero pasarán por Ezcaray para interpretar temas de su nuevo trabajo, Hamen.

Y la tercera confirmación fue Berri Txarrak, que han girado por todo el mundo, incluyendo tours por Europa y Sudamérica junto a Rise Against, conciertos abriendo para Deftones o Sick Of It All… actuaciones en grandes festivales como Hellfest Open Air Festival.