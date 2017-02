"El colecho hace niños más inseguros y padres más inestables"

Son muchos los niños criados con el método Estivill. Este pediatra neurofisiólogo y especialista europeo en medicina del sueño es autor del bestseller 'Duérmete niño' y defiende la importancia de los hábitos y el método conductual para enseñar a dormir y para educar a los más pequeños. Al otro lado, corrientes opuestas como la crianza con apego y el colecho que, para Estivill, "no tienen fundamento científico".

Este jueves, el doctor Eduard Estivill impartirá una conferencia sobre temas educativos en el colegio San José-Maristas de Logroño, en un acto de entrada libre a partir de las 19:00 horas en un acto de entrada libre organizado por APAMAR y CONCAPA.

Su fórmula consiste en dejar llorar al niño a intervalos pautados, para que aprende a tranquilizarse y a dormir solo del tirón. Insiste en que estas normas no son opiniones, sino que se basan en lo que "los científicos de todo el mundo han demostrado en revistas científicas y congresos. Yo soy un científico que explica con palabras fáciles lo que la ciencia ha demostrado. No opino".

En el otro extremo, cada vez está más en boga una filosofía de apego que asume que los niños aprenden naturalmente a dormir, que hay que atenderlos cuando lloran y que es aconsejable que duerman en la misma cama con sus padres. "Estas corrientes educativas son opiniones que sólo están en internet. En los congresos médicos, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Sueño y en la de Pediatría, no se habla de estas cosas".

Por tanto, Estivill no entra a contrastar estas corrientes. "Yo las respeto, pero como no tienen fundamento científico no las tengo en cuenta. Insiste en que "las rutinas son básicas para conseguir buenos hábitos, como el sueño, la comida, el comportamiento y la seguridad en uno mismo" y asegura que "está demostrado científicamente que ningún niño está traumatizado si se le ha enseñado correctamente un hábito".

Y es que este experto alerta del riesgo que tienen estas corrientes de proteger demasiado a los niños y no darles la suficiente autonomía para desenvolverse en la vida cotidiana, además de acostumbrarles a obtener todo lo que quieren y no enseñarles a tolerar la frustración. "En el mundo, el éxito sólo es muy puntual. Lo normal es no poder tener todo lo que se quiere. A los niños hay que enseñarles que no pueden tener todo lo que quieren, es lo que les pasará cuando sean mayores".

De ahí que desaconseje el colecho (dormir con los padres). "Los datos publicados en la literatura médica demuestran que el colecho hace niños más inseguros y padres más inestables. Los niños necesitan a los padres para dormir y esto hace que sea más dependientes". Además, apuesta por la disciplina. "Los castigos no son adecuados, pero las normas son necesarias. Una disciplina es adecuada si es flexible, pero con límites".

La comida es otro caballo de batalla en muchos hogares. Estivill aboga por enseñar a los niños a probar de todo. "El niño no puede decidir lo que quiere comer. Cuando eramos niños, llegábamos a casa y preguntábamos a mamá: ¿qué hay para cenar? Y ella nos decía lo que tenía preparado para aquel día. Hoy los niños llegan a casa y la mamá les pregunta: ¿qué quieres para cenar? Es el niño el que decide y esto no es adecuado".