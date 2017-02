UNIR crea el Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha puesto en marcha el Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas, que bajo el nombre de UNIR iTED, cuenta ya con veinte líneas de investigación y cátedras institucionales, dirigida a la mejora de la experiencia de aprendizaje, enseñanza, administración y proceso educativo de la universidad.

Se trata del primer instituto de investigación puesto en marcha por la universidad 'on line', aunque no será el único, si bien no se crearán más "a corto plazo", según ha señalado el rector de la institución, José María Vázquez, en la presentación de UNIR iTED. En la misma, ha estado el director del mismo, y vicerrector de Transferencia y Tecnología, Daniel Burgos.

Para el rector, este Instituto "supone un nuevo impulso a la labor investigadora de nuestra universidad en el ámbito de la tecnología educativa, porque facilitará el establecimiento de nexos entre los distintos grupos y proyectos que trabajan en esta área estratégica para UNIR".

Por su parte, Burgos asegura que "se trata de un nuevo impulso a toda una trayectoria de investigación, que cuenta con una veintena de proyectos públicos competitivos, en su mayoría europeos, y del intenso trabajo anterior en el marco del grupo de investigación Technology-enhanced Learning & Educational Innovation (TELSOCK)".

También ha dado a conocer la estrategia de trabajo del Instituto, que pasa por desarrollar innovación y transferencia útil e inmediata a UNIR, en líneas como la innovación educativa, el aprendizaje y la enseñanza eficaz. Para ello, la analítica de aprendizaje es una de las bases en las que apoyarse. Todas las aplicaciones dedicadas al eLearning están pensadas para que se desplieguen en una amplia variedad de dispositivos y entornos.

Con el individuo como centro, los investigadores del instituto profundizan en el comportamiento del estudiante y del profesor, en los distintos estilos de aprendizaje y enseñanza, y en el carácter y perfil individual. Además, lo hacen desde diferentes puntos de vista y estrategias: juegos educativos, sistemas de recomendación, tutoría virtual, contenido enriquecido o análisis de patrones de comportamiento.

Ha indicado que habrá quince personas trabajando directamente en el Instituto, que contará asimismo con unos 25 colaboradores, sin olvidar al Consejo Asesor Internacional que estará presidido por el vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo, Javier Tourón.

A continuación, Burgos ha señalado que algunos campos de interés complementarios de UNIR iTED son la innovación educativa, como metodología, aprendizaje personalizado, Recursos Educativos Abiertos, MOOCs, y otros ámbitos de Educación, como didáctica o evaluación, así como Comunicación, Emprendimiento, Game-based Learning, Ciencia de los datos, y otros.