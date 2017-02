¿Por qué los niños no nacen en festivo?

¿Cuántos bebés conoces que hayan nacido en sábado, domingo o festivo? La web El Parto es Nuestro ha publicado el informe 'Nacer en horario laboral' donde queda reflejado cómo se programan cesáreas o se fechan partos programados para que estos no caigan en fin de semana o festivo a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OMS lleva años dando avisos por su alta tasa de partos programados. Y es que, esta Organización, no se recomienda sobrepasar el 10% aunque los datos en España rondan el 19%.

Lo mismo sucede con las cesáreas. En España se realizan un 25% y la OMS recomienda un máximo del 15%, a pesar.

También El País ha escrito sobre este asunto y recuerda que hace 40 años la probabilidad de que un bebé viniera al mundo en lunes, miércoles o sábado era prácticamente la misma. Y es que los niños sencillamente nacían cuando tocaba. Sin embargo, con el paso de años se han ido concentrando en los días laborables, de forma que ahora los niños nacen un 20% menos en sábado y un 27% menos en domingo que de lunes a viernes. No es casualidad.

Pero además, la OMS pone el acento en los riesgos de una práctica inadecuada en la atención al parto. Riesgos, que aseguran no son banales, entre ellos, el nacimiento de bebés prematuros, baja tasa de lactancia materna, lesiones en el bebé, lesiones en la madre, alteraciones psicológicas en la madre, entre otras.

Por todo ello, desde esta Organización recomiendan una atención al parto y a la mujer respetuosa y velando siempre por su seguridad y la del bebé. Por su parte desde la asociación El Parto es Nuestro instan a las autoridades sanitarias a considerar el embarazo y parto como un proceso fisiológico y respetar este proceso como tal.

También abogan poro limitar las programaciones de los partos a las estrictamente necesarias eliminando las festividades y fines de semana de la lista de motivos y facilitar la organización hospitalaria de modo que los fines de semana y días festivos sigan igual de seguros para parir o nacer que los días laborables.

Y por último, sugieren que se elaboren y publiquen estadísticas de hospital es públicos y privados que permitan conocer el porcentaje de partos inducidos y cesáreas programadas para que las mujeres puedan elegir con más información.