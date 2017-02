La Rioja, una de las comunidades donde menos cuesta heredar

#2

riojanoman 14/02/2017 16:17h

No debería costar un céntimo porque todo cuanto adquieres es tuyo por habértelo ganado honradamente con el sudor de tu frente sirviendo al resto de la ciudadanía (a menos que seas político, banquero, privilegiado o subvencionado de algún tipo). Los impuestos son violencia, además de injustos e inmorales (pero esto no lo enseñan en la escuela parece). Si no viviríais de subvenciones hasta podríais echar un ojo a algún libro de economía y ver como afectan los impuestos (este en particular) al ahorro de la sociedad...que es el motor no sólo del progreso económico sino de la misma civilización... ¿Para qué ahorrar? ¿matrimonio? ¿respeto a la mujer? ¿para que pensar en el futuro o en mis hijos? Si total ya pensará en mí el nuevo "pater familias" (el Estado femisocialista)....Carpe diem, a pulir la paga sin pensar en el mañana, fiesta, alcohol, consumismo, putas, sexo, depravación, cosificación de la mujer, sexo mercancía, machismo a raudales...Hay que ser subnormal (o muy interesado) para querer la emancipación femenina y una sociedad respetuosa y a la vez ser socialista...pero bueno...qué le vamos a hacer...hay algunos que hasta están orgullosos en su tremenda ignorancia.

