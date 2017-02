Los niños piden respeto en el campo del Arnedo

#1

riojanoman 13/02/2017 12:43h

Mi enhorabuena al Arnedo que sabido salir del trance del fascismo de género y de la locura colectiva bastante airoso...por lo menos en la camiseta sólo pone "respeto" y no han usado a los niños de maniquís para hacer política barata y enferma con algún eslogan del tipo "machismo mata" como le hubiera gustado a más de un desquiciado sin alma...Lástima que de las escuelas no se pueda decir lo mismo ya que no las llevan personas normales como los equipos de fútbol sino políticos y los pobres niños son adoctrinados y deformados al antojo de éstos.

