"Una separación no es el final sino el principio de todo lo demás"

Hace algo más de dos años, un grupo de mujeres comenzaron a plasmar desde sus blogs personales, la realidad a la que tenían que hacer frente después de una separación con hijos. Cada día, decenas de mujeres se acercaban a sus páginas para hacerles consultas o, simplemente, agradecerles el apoyo que supone saber que hay más personas pasando por lo mismo que tu. Ese fue el germen de la Asociación de Mujeres Separadas que comenzó a hacerse visible en agosto de 2015 y se constituyó oficialmente el pasado verano.

"Veíamos que había un hueco sin cubrir, que eramos muchas con los mismos problemas, miedos y dudas y por eso decidimos poner en marcha un proyecto conjunto para cubrir toda esa problemática", explica Verónica Saseta, "ahora, con el tiempo, lo definiría como una bonita locura". Saseta es una mujer riojana, madre y separada, vicepresidenta y una de las fundadoras de esta Asociación.

"En el momento de un separación, el apoyo emocional es imprescindible porque no se suele compartir todo con el entorno, a veces por desconfianza, por vergüenza o por miedo a que llegue a los hijos, por eso nuestro grupo de apoyo es fundamental porque aquí se puede soltar todo y compartirlo con personas que han pasado por lo mismo y que te hacen ver que no eres un monstruo ni lo que te pasa es nada anormal, te dan la mano y te dicen que todo no acaba ahí, que hay mucho más", explica Zulema Acosta, la cofundadora junto con Saseta.

El grupo fue creciendo en los primeros meses hasta llegar a los 400 miembros. Desde la puesta en marcha de su página web madresseparadas.es, ese número ha ido creciendo y ya son más de mil.

Además de ese grupo de apoyo que ofrece ayuda y asesoramiento personal, la asociación ofrece ahora nuevos servicios como el banco del tiempo, que permite intercambiar favores y todo tipo de ayudas entre madres separadas, o la primera red de acompañamiento a madres separadas. "Muchas mujeres cambian de ciudad al casarse y al separarse se quedan solas en familias donde no tienen familia ni apoyo real, en esos casos, si ellas quieren, buscamos en nuestra base de datos a otra madre separada en esa misma zona y las ponemos en contacto", explica Saseta.

Deja claro que, si es un grupo de madres y no de padres, no es por ningún motivo exclusivo, "es simplemente porque es la única forma de cumplir nuestra finalidad. Aquí buscan desahogarse, buscar apoyo y comprensión y, si hubiese hombres, correrían el riesgo de encontrarse aquí con su pareja y no podrían hacerlo, tampoco hay que olvidar que también hay muchos casos donde media la violencia de género, por lo que es evidente que sería un riesgo abarcarlo todo".

Actualmente, la asociación está gestionada por once personas, repartidas por diferentes puntos de España y, a través de toda su red atiende "consultas tan variadas como diferentes son las personas". Principalmente se plantean dudas respecto al convenio, gastos extraordinarios, periodos vacacionales, impago de pensión de alimentos o incumplimiento en el régimen de visitas.

Además, se llevan a cabo campañas colectivas como la petición de revisión de los procesos de guarda y custodia de los menores o la modificación de requisitos en la deducción del cheque familiar. De cara al futuro más próximo, se plantean además buscar espacios físicos para ir sacando adelante grupos de apoyo presencial en todas las ciudades donde sea posible, con charlas de profesionales y encuentro entre las propias madres. Están trabajando además en el primer evento de madres separadas de España.

De momento, todo es virtual pero, eso no significa que no sea cercano. "Cuando llega una mujer que acaba de separarse, nuestro lema es '¡bienvenida al primer día del resto de tu vida!', le explicamos que el hecho de que una relación se acabe no significa que la vida acabe también, que simplemente va a cambiar y, muchas veces, para mejor", explica Saseta, "le decimos que intente mantener el ánimo, que antes de que se dé cuenta empezará a ver la luz y que no se deje llevar por la rabia ni por el dolor, que actúe con la cabeza fría pensando en el bienestar de los niños".

La riojana confiesa que al principio pensaron que todo era una locura, que se les estaba yendo de las manos. Pero a día de hoy, todo va tomando forma. "Esta asociación nos aporta satisfacción pura y dura. El saber que has sido de ayuda para una persona en un mal momento de su vida es algo impagable".