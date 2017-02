#1

Separarse si pero del todo 07/02/2017 17:30h

Que se separen de la denominación de origen Rioja no me parece ni bien ni mal pero si lo hacen el seguir usando la palabra "Rioja" no pinta nada. Si os separais es del todo no seguir usando la palabra Rioja para beneficiaros y crear confusión.

