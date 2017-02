¿Utilizas bien los emoticonos de WhatsApp?

¿Cuántos WhatsApp escribes al día? Diariamente se envían diez billones de mensajes en el mundo, muchos de ellos con emojis. Caritas de horror, de risas, de enfado, aplausos, bailaoras de flamenco... emoticonos que diariamente utilizamos para reforzar y completar nuestros mensajes. Pero, ¿sabemos realmente utilizar estos pictogramas?

Lo más seguro es que, en cualquier conversación, hemos utilizado más de uno y, posiblemente, con un significado que muy poco tiene que ver con el que fueron creados. ¿Es tu caso¿

En las conversaciones de WhatsApp utilizamos de manera muy habitual los emoticonos. Sin embargo, es ahora cuando descubrimos que a muchos de estos «emojis» les estamos otorgando un significado diferente que muy poco tiene que ver con el que fueron creados. Toma nota porque tus conversaciones no volverán a ser las mismas.

Enseñando los dientes, este emoji se utiliza habitualmente a modo de mueca o burla cuando, sin mala intención, nos reímos de alguien o alguna situación. Sin embargo, el significado original es otro, se trata de alguien muy feliz.

Cara sonrojada y ojos cerrados, cuando queremos poner "cara de niño bueno", utilizamos este icono. O bien, en esos momentos en los que queremos expresar felicidad y que las cosas van bien. Pero, ¿sabes que en realidad fue creado para ligar?

¿Enfado? Esta cara no equivale a cabreo. En realidad, significa satisfacción y victoria por el buen hacer, por los objetivos conseguidos, por el buen trabajo hecho... Representa el triunfo.

El "besito", si te has has despedido de una conversación enviando este icono a modo de «besos», en realidad lo has hecho mal. ¡Es un hombre silbando!

Las manos a la cabeza, es probable que este emoticono lo hayas usado menos. En realidad, quiere decir «ok», puesto que ese movimiento representa la letra O, a pesar de que creamos que está sorprendida.

¿Rezando? Hay veces que, en las conversaciones, pedimos un favor lanzando este «emoji». En realidad, significa «gracias», un gesto que conocemos muy bien de la cultura japonesa.

¡No puedo más! Seguro que has puesto este «emoji» cuando has querido contar a tus amigos por WhatsApp un momento de desesperación y agotamiento. En realidad solo significa que estás muy cansado.

¿Enfermo? ¿Con la gripe? ¿Con la alergia? Este es el dibujo con el que informamos a nuestros amigos que estamos enfermos. Sin embargo, en realidad representa aburrimiento.

Mostrando las manos. Enseñar las palmas de la mano significa pedir dinero así que olvídate de poner este icono con cualquier otra intención.