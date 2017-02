La N-232 en alerta

#4

A Sergio 07/02/2017 11:44h

JA JA JA... La velocidad es la que mata y no las copas, las drogas, el cansacio y la brabuconeria del mundo de la noche... Vaya demagogia, si tanto mata la velocidad, porque sera que en Alemania no muere tanta gente como en España?? y en Italia o la isla de Man? A lo mejor el problema no es correr con el coche, si no NO SABER CORRER CON EL COCHE, porque no es lo mismo hacerlo por una autovia recta y con 3 carriles, vacia y a pleno sol con 30 grados, que en invierno a 2 grados, de noche y por un camino de cabras viniendo de fiesta.. Recuerdo accidentes mortales en la carretera de murillo por jugar a no poner las luces... A mi ver, tenemos que eliminar la lacra del mundo de la noche, fomentar la vida diurna, que parece que si no es con 4 cubatas la gente no tiene bemoles de hablar con extraños o extrañas para relacionarse y luchar mucho mas contra las drogas, que estan demasiado bien vistas, que si un porrillo, que si una rayita, y si, en esa clasificacion yo meto alcohol y tabaco, porque me da igual estos chicos que un padre de familia que cena con su mujer.. (Jamas he visto poner solo una copa de vino o cenar solo con una copa, si no una botella ya sea de dos copas o de seis).. Me parece que teneis muy muy poca conciencia, no todo el mundo esta preparado para correr, no es tan simple como pisarle al coche y ya.. hay que tener reflejos y cerebro para saber evaluar los riesgos y tener un buen margen por si algo va mal.. Por mi, carnet por potencia como en las motos pero ya.. y empezaria raccionando los coches en 50cv, 80cv, porque de 100cv para arriba ya se pueden poner a 200..

