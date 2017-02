Amigos del orgullo zombi, hoy es vuestro día

También los zombis tienen su propio día. La macabra atracción que muchos sienten por las visceras, la sangre, los muertos vivientes ha hecho que cada 4 de febrero se celebre el Día del Orgullo Zombi.

El mentor de esta celebración no es otro que el cineasta estadounidense George Andrew Romero que cumple años precisamente el 4 de febrero. Romero fue el fundador de este género cinematográfico lleno de vísceras, sangre y gemidos con la famosa película de culto “La noche de los muertos vivientes” que se estrenó en 1968. A pesar de no ser el primero en filmar películas con zombis, sí que ha sido considerado por la cultura popular como su creador, por introducir ciertos elementos característicos de estas criaturas tan particulares.

¿Pero dónde está el verdadero origen de la palabra zombi? Hay que remontarse al año 1697 cuando se dio la primera aparición de este concepto en la novela de Pierre-Corneille de Blessebois, Le Zombi du Grand Pérou, ou La comtesse de Cocagne.

Mucho más cercano en el tiempo se encuentra el comienzo de esta festividad, concretamente en el año 2000. Y aunque fue Estados Unidos dónde tuvieron lugar las primeras marchas, esta conmemoración ya ha traspasado fronteras, y para rendir homenaje a Romero, los fans del género de terror protagonizado por zombis, se disfrazan, se maquillan y salen a la calle a protagonizar su propia película de terror, llenos de risas y poco pavor.

No cabe duda de que los zombis están muy vivos en nuestros días y no solo a nivel audiovisual (“In the Flesh”, “The Walking Dead”, “iZombie”, “Les Revenants”, “Z Nation”...); como curiosidad, existen hasta versiones adaptadas con el “nivel zombi” para “El Quijote”, “Orgullo y Prejuicio” o “El lazarillo de Tormes”.

Si estáis por la calle paseando tranquilamente y os encontráis con ellos, no os preocupéis, hoy los zombis son los buenos.