La DGT identificará a los vehículos en función de su nivel contaminante

#2

Para ciclista 03/02/2017 17:02h

Plan pive a bicis? Hombre creo que el que paga impuestos tiene derecho a alguna ayuda y las bicis no lo pagan. No digo que lo tengan que hacer pero no se puede pedir si no se da no crees?

