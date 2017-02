"Mi sitio está en el escenario. Mi presencia en la lista es testimonial"

Tras darse a conocer su presencia en el último puesto de la lista de Íñigo Errejón de cara a Vistalegre II, el actor riojano Pepe Viyuela ha concedido una entrevista a El Mundo en la que señala que nunca le ha gustado esconderse. "No quiero ocultarme. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un deber con la sociedad y sospecho que atravesamos un momento en el que la gente, sobre todo la gente de la cultura, estamos muy ocultos. No aparecemos en ningún sitio, creo que hay miedo a expresar nuestras ideas y eso me parece democráticamente muy peligroso".

Viyuela ha declarado además que le "duele lo que está pasando en Podemos" en referencia a las diferentes posturas internas del partido. Además, el actor riojano ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a través de Twitter, tanto a los que le han apoyado tras conocerse su situación como a los que le han lanzado críticas.

El también actor y político Toni Cantó (Ciudadanos) también ha publicado en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Viyuela.

En su respuesta a este mensaje, el actor riojano ha aclarado que su presencia en la lista de Errejon es meramente testimonial.