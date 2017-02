Tres riojanos, entre los 200 más ricos de España

#1

Luego se nos llena la boca con protestas, que si viñedos historicos, que si nada de mas suelo industrial en La Rioja, que si nada de realizar infraestructuras.. BLA BLA BLA.. Mucho mejor le iria a La Rioja si estos ricachones dejasen de abarcar tanto y los politicos se preocupasen de dotar a La Rioja de infraestructuras en condiciones, es penoso no tener autovia a Zaragoza, pero no os olvides que tampoco a Soria, Vitoria ni Burgos.. y recalco Vitoria, porque estamos muy cerquita, apenas 65 km, que si los redujesemos a 30 minutos de autovía, las sinergias para La Rioja y Logroño serian bestiales. Y la autovia a Soria, que no necesariamente tiene que cruzar el trazado actual, se puede hacer por alguna otra zona para pillar menos montaña y mas valle, nos uniria a Madrid, ciudad a la que casi siempre que te ofrecen un puesto hay que ir corriendo a hacer entrevista personal.. por no hablar de ocio, volar, etc.. No parece muy bueno que la riqueza de una zona tan pequeña caiga repartida en tan pocas manos..

