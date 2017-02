Sanción para el Arnedo por los insultos sexistas

#1

no entiendo 02/02/2017 16:19h

Dice que el delegado reprendió a los autores y ahora dicen que estan intentado buscarlos, señores no somos tontos, el Arnedo sabe quienes son, pero no quiere identificarlos, Arnedo es un pueblo pequeño y la asistencia al Sendero ya sabemos como es y son gente habitual, así que yo pondría la multa de 3001€ por no colaborar para identificar a estos tiparracos

A favor 2 En contra 1 Denunciar A favor 2 En contra 1 Denunciar