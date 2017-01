Calahorra podrá hacer inspecciones y sancionar a los Cuartos de Cuadrilla

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado, en su sesión ordinaria celebrada anoche, la Ordenanza de Cuartos de Cuadrilla que permitirá inspeccionarlos en caso de actividades ilegales o sancionar a sus ocupantes cuando no permitan su inspección. Para su aprobación este punto necesitó del voto de calidad del alcalde, Luis Martínez-Portillo.

El debate se centró en el artículo 29 de esta normativa que establece una sanción si los ocupantes del cuarto se niegan a que la Policía Local realice una inspección.

Según el Grupo Municipal Socialista, tal cosa es inconstitucional toda vez que un cuarto de cuadrilla es una propiedad privada y no se puede irrumpir en él, además de que las funciones de la policía no son esas ni se puede tramitar una sanción por negarse a una inspección. Por el contrario este partido cree que lo adecuado es iniciar un procedimiento administrativo o en su defecto tener una orden judicial para acceder al local.

En parecidos términos se expresó el concejal de Izquierda Unida que recordó que en su día votó a favor de que se articulara esta ordenanza de cuartos de cuadrilla, "cosa que no puedo hacer hoy porque no se han aceptado ciertas alegaciones que no habría mayores problemas en asumir, según se desprende de un informe de los Servicios Jurídicos Municipales", dijo Óscar Moreno, que propuso retirar el punto del orden del día.

Ciudadanos no se opuso a la aprobación de la ordenanza pero sí se abstuvo al considerar también que el artículo 29 de la ordenanza de cuartos de cuadrilla ofrece dudas sobre su constitucionalidad como dice el informe jurídico.

Por su parte, el concejal popular Javier García dijo que "mientras hay cuartos de cuadrilla que generan un evidente problema social -por las actividades que en ellos realizan los jóvenes- aquí seguimos con tonterías de si una inspección es anticonstitucional". Así, aseguró que "el artículo 29 de la ordenanza es precisamente el que soluciona el problema de los cuartos".

A la hora de votar, con la ausencia de la edil del PR por enfermedad, se produjo un empate: nueve a favor del PP, otros nueve en contra de PSOE e IU y dos abstenciones de Ciudadanos. Así, la nueva ordenanza se aprobó con el voto de calidad del alcalde.