El presidente de la Cámara de Comercio, Jose María Ruiz Alejos, ha señalado que la economía riojana "finalizó el año de forma discreta, con los indicadores algo peores que el mismo trimestre del año anterior". Además, registró un crecimiento menor al de la media de España.

Con los indicadores de la Encuesta de Coyuntura Económica correspondiente al cuarto trimestre del año pasado en la mano, Ruiz Alejos ha alertado de que "La Rioja está perdiendo posiciones de competitividad con el resto de España". "No es que estemos mal, es que España está creciendo más que La Rioja, y esto hay que hacérselo mirar", ha indicado.

Ruiz Alejos ha visto que La Rioja está en "franca desventaja" por las infraestructuras. Así, ha dicho, a pesar de tener una "ubicación privilegiada, poco a poco se le está sacando del mapa".

El presidente de la Cámara ha creído necesario que el Gobierno de La Rioja "lidere" un Plan de Industria pero de la mano de la Cámara de Comercio.

Preguntado acerca de un posible plan en el que ya estaría trabajando el Gobierno ha afirmado: "A mi no me consta que esté haciendo un plan de industrialización, y no se entendería que lo hiciera sin la Cámara de Comercio".

El último trimestre del año ha finalizado "de forma discreta y moderada" para la economía riojana, que "sin grandes alegrías" ha registrado un peor final de año que en el ejercicio anterior, ha informado el director general de la Cámara, Florencio Nicolás.

Los datos positivos (aunque discretos) se encuentran en Industria (+5), Comercio (+20) y Otros Servicios (+20), mientras que los sectores de Construcción (-32) y Turismo (-13) acaban en saldos negativos y, además, con previsiones negativas para el primer trimestre de este 2017.

En general, se cierra el periodo con un saldo positivo de +7 puntos en el conjunto de sectores (+39 en el mismo trimestre del año pasado), ya que un 34 por ciento de los encuestados asegura que ha vendido más que en el trimestre anterior y un 27 por ciento afirma lo contrario.

En cuanto a los factores que limitan la actividad, el más influyente en este trimestre vuelve a ser la Debilidad de la Demanda, ha señalado Nicolás.

Las exportaciones bajaron un 0,32 por ciento (mientras en toda España crecieron un 1,61) y el director general de la Cámara ha destacado la caída de éstas a Francia, el "principal comprador" de La Rioja en un 1,21 por ciento.

Otros datos apuntados, además, por Ruiz Alejos para explicar cómo La Rioja se está quedando atrás en el crecimiento nacional han sido, por ejemplo, el Indice de Producción Industrial, que si en todo el Estado Creció un 1,9 por ciento en La Rioja bajó un cinco.

La deuda en diez años se ha multiplicado por tres en toda España y por ocho en La Rioja, de tal forma que en 2006 cada riojano debía 597 euros y, en la actualidad, 4.740,2.

En 2017, además, ha aventurado, "se reducirá el crecimiento" porque ya no habrá "viento de cola" mientras los jubilados volverán a perder poder adquisitivo lo que descenderá el consumo.

Antes de dar a conocer estos datos, Ruiz Alejos ha querido asegurar que la encuesta que realiza la Cámara es la "más fiable" de las que se hacen en La Rioja y el "instrumento por excelencia con el que los riojanos pueden enterarse de la realidad" económica de la comunidad, dado que, ha dicho, suele "resultar incómoda" al Gobierno y pide su "fiabilidad".

Así, la responsables del Departamento de Análisis y Estudios de la Cámara de Comercio, Cristina Navarro, ha explicado que cumple criterios de segmentación por número de asalariados y por sectores y tiene un error muestral del +- 5,03 por ciento para un nivel de confianza del 95 por ciento.