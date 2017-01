Logroño acogerá el primer First Date católico

Si vives en España y buscas pareja católica, el primer encuentro Nacional de Católicos Solteros puede ser la solución. Y es que Logroño acogerá del 31 de marzo al 2 abril el primer encuentro que se celebra en el país de estas características. La idea, cuenta a Rioja2 Daniel Mendaza Lázaro, "se me ocurrió un día en la oración nocturna. Me habían hablado de cruceros para solteros y pensé, ¿por qué no un encuentro para cristianos?"

Era el germen del primer Encuentro Nacional de Católicos Solteros. "Lo comenté con distintas personas y en distintos círculos y enseguida nos pusimos manos a la obra". Desde entonces, Mendaza cuenta con el apoyo y la ayuda de Inmaculada González Villén y de Gema Bordallo. Entre todos, "estamos organizando este primer encuentro con un objetivo claro, ofrecer un punto de encuentro para todas aquellas personas que buscan parejas católicas o para aquellos que no buscan una pareja pero sí ampliar su círculo de amistades".

La casa de convivencias de los Hermanos Maristas de Lardero es el lugar elegido para disfrutar de "este un fin de semana que se caracterizará, sobre todo, por el buen tono, la oración y el sano entretenimiento". Y es que como comenta Mendaza, "todo el mundo tiene la inquietud de encontrar la felicidad y de sentirse querido, los católicos también teniendo en cuenta además nuestra apertura a la vida".

Y con esta filosofía están diseñando el programa de actividades. "No faltarán las dinámicas de grupo que nos ayuden a todos a conocernos mejor con un toque divertido aunque, por su puesto, también habrá tiempo para el encuentro personal con Dios y la oración". Pero además, también se ha una visita por la ciudad de Logroño con para obligada en la calle Laurel "una actividad pensada, sobre todo, para las personas que vienen de fuera". Porque tal y como cuenta Mendaza, "ya hay gente inscrita procedente de distintos lugares de España como Sevilla, Gran Canaria, Alicante...".

A pesar del nombre elegido, "en este primer encuentro también tendrían cabida personas no católicas porque siempre se puede sembrar una semilla y eso es precisamente el cristianismo, la apertura". Personas, "que estén dispuestas a pasar un fin de semana distinto y que no tengan ningún problema para casarse por la Iglesia Católica".

El precio es de 76 euros y, además del alojamiento, incluye la cena del viernes, el desayuno la comida y la cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Los interesados pueden apuntarse por WhatsApp a través de dos teléfonos; 639 752 583 y 696 015 394. La organización también ha habilitado una correo electrónico, nomelopierdo2017@gmail.com.