Cambia pide un plan de regeneración de baterías

#1

no me lo puedo creer 30/01/2017 19:21h

Esto es broma no? No me creo que Izquierda Unida Cambia se dedique a estas chorradas todo el rato en lugar de preocuparse por los problemas de verdad de los que lo estamos pasando mal. Donde esta la izquierda de verdad? La de ahora sólo le importa el ecologismo y gibadas como esta

