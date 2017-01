Cooperativas eléctricas, la alternativa limpia a la subida de la luz

El mercado libre de la energía está experimentando un crecimiento muy notable desde que, en las últimas semanas, se hayan disparado los precios en el sector eléctrico. Som Energía es la cooperativa eléctrica que más está creciendo en España. También en La Rioja. Entre las ventajas que ofrecen, además de una reducción en la factura, destaca especialmente el ahorro energético y el cambio de modelo a través de las energías verdes.

El crecimiento de Som Energía viene siendo una constante en los últimos meses pero, sin duda, en las últimas semanas, se han superado todas las expectativas. El contador de socios de su página web sube una media de cien personas al día, y el número de contratos, todavía más, en un día se puede llegar a 200.

"Lo primero es hacerse socio, con una cuota única para toda la vida de 100 euros", explica Juange Iglesias, portavoz de la cooperativa en La Rioja, "pero si una persona tiene dificultades económicas, o llega a través de otro socio, se le puede hacer el contrato directamente sin necesidad de asociarse".

Así, actualmente esta cooperativa cuenta con más de 31.000 socios y cerca de 45.000 contratos. En La Rioja, hace un mes había 210 socios. Hasta ese momento la cifra se iba incementando muy lentamente, con dos o tres personas más cada mes. Pero en las últimas semanas, las cifras también se han disparado.

"En el último mes estamos recibiendo muchísimos mensajes por redes, correo electrónico, por la calle, por teléfono...", explica Iglesias, "mucha gente se está interesando por este nuevo modelo y por eso hemos realizado ya una asamblea informativa y hemos convocado una segunda para este jueves". Será a partir de las 19 horas en el Salón de Actos de CCOO.

El cambio de una compañía eléctrica al uso a una del mercado libre, es realmente sencillo. "Sólo se necesita una factura eléctrica, un número de cuenta y poco más de cinco minutos frente al ordenador", señala el portavoz de los cooperativistas riojanos, "luego es Som Energía quien se ocupa de gestionar la baja de la anterior compañía y en todo momento te va informando del proceso ya que en Logroño tarda apenas 3 semanas pero en los pueblos es mucho más lento porque aun no hay contadores eléctricos".

Con este cambio, se consigue reducir el precio de la factura. "Baja un poco, no demasiado, porque está todo tan regulado que no hay grandes márgenes", explica Iglesias, "pero, por ejemplo, esos precios que ahora suben para todos los usuarios, para nosotros no lo hacen porque somos los cooperativistas quienes marcamos las tarifas en las asambleas y, como en ningún caso se busca el beneficio económico, siempre es más beneficioso".

"Pero sin duda, el mayor interés es el cambio de modelo", continúa, "el ahorro energético y el fomento de las energías verdes, no todo es económico. Siempre nos quejamos de los precios, de los semimonopolios... pero rara vez actuamos. En este caso es muy sencillo y está al alcance de cualquiera. Salirse de esa espiral que sólo busca el beneficio de las eléctricas, es posible".