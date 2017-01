Un jabalí anda suelto por Lardero

Salir a pasear con tu mascota puede tener cierto riesgo en el municipio de Lardero. Y es que en los últimos días, varios vecinos de la zona se han encontrado con un jabalí campando a sus anchas por algunos solares de la zona. En conceto, este fue visto cerca de la autopista.

Según los expertos, el jabalí no es tan fiero como lo pintan, son animales sociables que se reúnen en grupos matriarcales, dirigidos siempre por la hembra de mayor edad. Pero cuidado porque estamos ante un jabalí que puede ser peligroso si somos víctimas de un ataque. Además, las heridas producidas por sus colmillos fácilmente se nos complicará con alguna infección. Un jabalí, como todos los animales "silvestes" sólo ataca cuando se ve acorralado o para proteger a su prole. Lo mejor si te encuentras con alguno es quedarse quieto y si ves que no se va, retroceder despacio y dejarle "espacio" para que no se sienta en peligro.

Por esta razón, los expertos aconsejan que si los vemos de lejos, podemos ahuyentarlos metiendo algo de ruido, en sitios con presencia de jabalíes es muy típico ir con una pequeña radio puesta, de esta manera los alertaremos y serán ellos los primeros en evitarnos.