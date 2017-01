¿Sabes qué canción era el número 1 el día que naciste?

Internet nos permite conocer prácticamente todo. Ahora también la canción que sonaba en el momento de nuestro nacimiento o en cualquier otra fecha que queramos buscar. Son varios los buscadores que ofrecen esta opción.

Los 40 principales facilita un buscador que parte del año 1966 y detalla la canción que ocupaba el número uno en su lista de éxitos en la fecha elegida.

También el sitio web Playback.fm ofrece esta opción, para que cada usuario pueda conocer exáctamente qué tema musical sonaba y estaba en lo más alto de las listas de éxitos en la fecha señalada. En este caso, las búsquedas pueden arrancar desde el 1 de enero del año 1900 y finalizan el 31 de diciembre de 2014 por lo que podemos conocer las canciones que sonaban cuando nacieron nuestros hijos pero también nuestros abuelos.

En estas dos fechas que marcan el inicio y el final de un rango que abarca más de un siglo de música, encontramos canciones tan dispares como 'My Tiger Lily' de Arthur Collins y 'Shake it Off' de Taylor Swift.

Basta con introducir la fecha y podrás escuchar la canción en el propio sitio web a través de un vídeo de Youtube.