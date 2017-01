"No se pueden utilizar los accidentes de tráfico como arma de negociación sindical"

El Equipo de Gobierno rechaza las declaraciones realizadas esta mañana por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, fundamentalmente porque "consideramos que hay límites que no se pueden sobrepasar y uno de ellos es el utilizar los accidentes de tráfico como arma de negociación sindical".

A través de un comunicado, apuntan que, recisamente la Policía, que tiene en la base de su trabajo el control del Tráfico y la protección de los ciudadanos, "debería tener más cuidado al emplear determinados argumentos; no se puede jugar con un asunto de tanta sensibilidad social".

No teniendo interés por tanto en contestar o polemizar sobre el fondo de sus declaraciones, "únicamente apuntaremos que la labor de control de tráfico no se lleva a cabo desde la Unidad de Tráfico en exclusiva sino que es un trabajo colectivo"; al que en concreto con gran dedicación están destinadas otras unidades como la de Barrios. No obstante, además, hay que recordar que "en el último ejercicio la Unidad de Atestados se reforzó con cuatro oficiales".