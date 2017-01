Sangre riojana para el Ballet Nacional de Letonia

Es de Zaragoza, pero por sus venas corre sangre riojana, ya que es de padre najerino y madre vasca. Con sólo 22 años, Gonzalo Preciado ya ha pasado a la historia de la danza al ser el primer español que forma parte del Ballet Nacional de Letonia, como recoge ABC.

Es una compañía histórica, en la que se forjaron mitos como Mikhail Barysnikhov, Alexander Godunov o Maris Liepa. Estos días ponen en escena en el teatro Maestranza con gran éxito 'La Bella Durmiente'.

Preciado empezó a bailar con 8 años en Zaragoza y cuando tenía 17 ingresó en el English National School de Londres, donde se graduó en 2014. Tras pasar una dura lesión consiguió entrar en la Compañía de Letonia en 2015. Confiesa que eligió este ballet al azar, aunque lo conocía por Barysnikhov.

Esta compañía tiene una de las mejores escuelas de danza clásica del mundo y no es habitual encontrar a extranjeros entre sus filas. "Para un extranjero estar allí es complicado porque no sabes cómo adaptarte. Por ejemplo, en cualquier compañía las clases son en inglés o francés. Aquí son en letón o en ruso. Fue difícil, pero me lo hicieron muy fácil y me abrieron las puertas», confiesa.

En noviembre de 2015 le dieron el primer estreno de solista, aunque aún pertenece al cuerpo de baile. Ya está integrado en la vida de Riga, incluso habla letón y está empezando con el ruso.