Logroño limpio: debajo del nivel recomendado de contaminación

Hace dos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe sobre las ciudades más contaminadas de España en el que se analizaban las partículas en suspensión que había en el aire de diferentes tamaños; las de menos de 10 micras (PM10) y las de menos de 2,5 micras. El aire no debe tener partículas PM10 con más de 20 microgramos por metro cúbico. Los datos correspondían a años diferentes que iban desde 2008 a 2012.

En el informe, de las 46 ciudades españolas estudiadas, 37 incumplían los niveles recomendados de contaminación, entre ellas Logroño. Entonces tenía una concentración de partículas de un total de 16 microgramos por metro cúbico. Las sustancias nocivas más abundantes en la capital riojana eran el ozono y las partículas llamadas PM10.

Sin embargo, ahora Logroño ya no se encuentra en esa lista, y los lugares con peor calidad de aire más próximos a la ciudad son Elciego y Tudela, aunque la calidad no es tan mala. De hecho, el Índice de Calidad del Aire (ICA) entre 0 - 50 es bueno y "no se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en ese intervalo".

Actualmente la OMS sigue alertando de los elevados índices de contaminación que presentan algunas ciudades españolas.

En este mapa interactivo, podemos ver la contaminación del aire en cualquier ciudad del mundo a tiempo real .