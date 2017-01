IU reelegirá a su dirección apenas un año después de ser nombrada la actual

Izquiera Unida celebrará en las próximas semanas una Asamblea Regional para elegir una nueva directiva. Es el resultado del Consejo que ha tenido lugar este sábado, apenas un año después de la elección de la actual directiva, coordinada por el concejal calceatense Diego Mendiola.

Rioja2 se ha puesto en contacto con Mendiola para conocer los motivos de este proceso. El actual coordinador asegura que se trata de un procedimiento "totalmente democrático y normal, toalmente previsible tras la Asamblea nacional que se celebró el pasado verano y que tiene repercusión en el todos los territorios".

Según Mendiola, "ha sido un año de numerosos cambios y hay muchos planteamientos que tienen que ser revisados y sometidos a la votación de los afiliados. Si las circunstancias cambian, es lógico que deban pasar por una Asamblea".

Omite sin embargo el actual coordinador de IU La Rioja que, en el último año, se han producido también cambios en el organigrama de la propia organización ya que varios de los miembros de su directiva han presentado su dimisión en los últimos meses. Ante esta pregunta de Rioja2, Mendiola se limita a afirmar que "todo influye".

No resultan claras sus explicaciones sobre el punto en el que se encuentra el partido. "En esta Asamblea puede que se elija una directiva o puede que no", apunta,"este es un proceso democrático y, como tal, se sabe como se inicia pero no cómo acaba". Sin embargo, cuando Rioja2 pregunta si seguirá siendo coordinador de IU La Rioja señala que "sigo siendo coordinador de IU hasta la Asamblea, con independencia de que luego lo siga siendo o no".

"Si presento o no mi candidatura, no es una cuestión personal", continúa Mendiola, "depende de que haya un grupo de personas que me pueda apoyar y de que luego cuente con el respaldo de la Asamblea. Sería un brindis al sol decir que seré yo el candidato pero también mentiría si dijera que no quiero serlo". Deja claro por tanto que el partido se enfrenta a una reestructuración de su directiva.

Sobre la posibilidad de que puedan presentarse otras alternativas a su candidatura, Mendiola lo tiene claro: "no se ha hablado de nada de eso pero, si hay más opciones, será sin duda un signo más de la pluralidad de este partido".