El Tanque de Tormentas, una infraestructura en el punto de mira

El Tanque de Tormentas es una infraestructura puesta en marcha el pasado verano para retener, y poder tratar después, el agua correspondiente a los primeros minutos de los aguaceros que se produzcan en los municipios de la aglomeración, dado que las lluvias propician durante los primeros minutos un lavado de las calles y un arrastre y limpieza de los colectores. De esta forma, se evita la contaminación que se concentra durante este tiempo y afecta a la calidad de agua de los cauces.

Según exponen desde Cambia Logroño, IU y Equo, la información acerca del Tanque de Tormentas de Logroño resulta dudosa. No han conseguido saber en qué momento exacto se ha puesto en marcha ni cuál ha sido el coste final de esta infraestructura, ya que no han tenido acceso a esa información. "Los técnicos municipales no tenían información alguna y nos derivaron al Consorcio de Aguas y este nos derivó a la empresa", explica Gonzalo Peña, portavoz de Cambia Logroño.

En definitiva, un peregrinaje en el que no han conseguido la información solicitada y, únicamente a través de la página web, han podido saber que la licitación y la adjudicación fue para Sacyr por un presupuesto de 4,2 millones de euros.

Para responsable de Medio Ambiente de IU, Andrés Barrio, "resulta evidente que el Consorcio sirve de pantalla para evitar que conozcamos cómo se están gestionando las obras públicas que costeamos todos". Recuerda que los logroñeses "pagamos más de cuatro millones anuales a través del canon de saneamiento que nos cobra el Ayuntamiento y deriva directamente al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja".

Insisten en que no hay constancia de que el tanque haya sido entregado al Consistorio por Acuaes pero, lo que si consideran probado es que se debe a que hay graves deficiencias en su ejecución. "El tanque no puede absorber el caudal de agua los días de lluvia y no puede por tanto cumplir su función", explica Barrio, "además, para aliviar este exceso de caudal, se acciona y by-pass que evacúa agua al río, pero al estar tan cerca e ir el río tan caudaloso los días de lluvia, tampoco se puede verter agua al Ebro".

Esto, según explica, hace que el agua suba por el canal de desague hasta el colector de saneamiento, provocando daños en el sistema de tuberías municipales. "Se han llegado a saltar las tapas de los pozos del colector de Varea", asegura, "la tercera vez que ocurrió se optó por verter el agua directamente a la Fombera para evitar problemas en las tuberías".

Asegura además que las bombas están mal diseñadas, que hay problemas con las sondas, con el sistema de programación, con las compuertas y con la ventilación, lo que provoca problemas de olores, nauseas, mareos, vómitos, a causa de la elevada concentración de gases, y resulta cancerígeno.

En definitiva, hablan de una infraestructura que no ha cumplido los plazos, que no está bien ejecutada, que no cumple su función y que está dañando el sistema de tuberías de la ciudad.

EL CONSORCIO LO NIEGA

El Consorcio de Aguas no ha tardado en responder a estas acusaciones asegurando que el Tanque de Tormentas "funciona satisfactoriamente desde su puesta en marcha el pasado 3 de junio". Señalan que la cesión se llevó a cabo tras superar la fase inicial de pruebas y que, desde su entrada en funcionamiento, se han producido dos episodios de tormentas, ambas en el mes de noviembre, que se han resuelto sin ningún problema.



Aclaran además que el importe previsto en el proyecto para la construcción del tanque ascendía a 5,8 millones de euros (IVA excluido), aunque los costes de ejecución de la obra han sido de 3,5 millones. Para su financiación se llevó acabo un convenio con Acuaes, además de la aportación de fondos europeos, por lo que el Consorcio solo ha asumido un 29,3 por ciento del coste de esta infraestructura, una cantidad que se transfiere a través de los Presupuestos del Gobierno de La Rioja.

Por último, el Consorcio insiste en que "en ningún momento ha habido opacidad en la información relativa al Tanque de Tormentas de Logroño, sino que los grupos municipales deben utilizar los cauces administrativos a través de sus ayuntamientos como entidades consorciadas".