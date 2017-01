Los alumnos de enfermería tendrán nueva escuela en el curso 2019-2020

#1

PEDRONE A LOS ALTARES 20/01/2017 16:29h

La nueva Escuela de Enfermería está ROBANDO la ubicación a un posible centro sanitario-asistencial. Así quedó esa parcela al derruir (con excesiva prisa) el antiguo Hospital San Millán; uso sanitario o asistencial para la ciudad. Si los que donaron la parcela levantaran la cabeza... Lo saben los estudiantes, no. Lo sabe el rectorado, si, pero quieren la escuela cuanto antes. Lo sabe Ceniceros, SI. Lo sabe la consejera María Martín, SI. Lo sabe C's, SI. Lo sabe la población, NO. Una vez que se construya, NO HAY MARCHA ATRÁS. LOGROÑO PERDERÁ PARA SIEMPRE ESE TERRENO. Y la Escuela de Enfermería seguirá dependiendo de la Consejería de Salud, con profesores nombrados a dedo, con méritos políticos más que méritos docentes. Es la forma que tiene el PP de controlar la situación. QUE NO NOS CUENTEN CUENTOS !!!!!!

