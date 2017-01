La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja ha criticado hoy que la Escuela de Enfermería que va a construirse no se integre físicamente en la Universidad de La Rioja, algo "incomprensible", a su juicio. Este colectivo apuesta por que las nuevas instalaciones se ubiquen en el campus universitario, "realizando así su verdadera integración".

"Nadie entendería que en el nuevo edificio de justicia no se integraran todos los servicios administrativos y juzgados. Menos aún, que por decisión política se dejaran juzgados fuera del mismo. Lo mismo ocurre con la Escuela Universitaria de Enfermería; cómo es posible que por decisión política se ubique fuera del campus universitario existiendo parcelas libres para ello", argumentan.

Desde la Plataforma se preguntan si detrás de esa decisión "está recuperar por partes el proyecto inicial con un coste de 100 millones de euros". "Hemos de quitar la careta que bajo el titular de transparencia cubre la cara de la responsable de la Consejería de Salud. Después de remitir una carta para debatir sobre el proyecto, de insistir telefónicamente, no es posible que la consejera no dé respuesta a la Plataforma".



El proyecto, como aseguran, no se ha realizado bajo los cánones de la transparencia, "es más ni tan siquiera los interesados directamente alumnos o sus representantes, universidad y la ciudadanía hemos tenido oportunidad de aportar nuestras ideas al proyecto".

También han recordado que el acuerdo de investidura del PP con Ciudadanos contiene la suspensión de las obras del complejo San Millán, pero no saben nada al respecto, por lo que concluyen que " Ciudadanos está haciendo de comparsa en la gestión política del PP".